Verdi a Napoli, difendiamo diritti famiglie Arcobaleno

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - "Matrimonio egualitario e legge contro l'omotransfobia. Sono queste le decisioni che il Parlamento dovrà prendere affinchè tutte le coppie e i loro figli vengano riconosciuti e abbiano più tutele e diritti. In un'Italia a rischio sovranismo, dove Giorgia Meloni fa salire su palco un ragazzo gay e, prima ancora che parli, dice che non cambierà le sue idee senza nemmeno ascoltarlo". Lo afferma Fiorella Zabatta, co-portavoce regionale di Europa Verde, che ha partecipato all'iniziativa promossa dal Sole che Ride in via Caracciolo a Napoli insieme a Benedetta Sciannimanica, assessore della I Municipalità, che ha visto la partecipazione di Antonello Sannino segretario di Antinoo arcigay.

"Abbiamo il dovere - ha sottolineato Zabatta - di appoggiare le famiglie arcobaleno. Non permetteremo che dopo anni di lotte e di conquiste civili importanti si torni a un nuovo Medio Evo che vede i diritti sacrificati sull'altare di ambizioni politiche dei singoli. Per questo ho deciso di firmare proprio oggi l'appello #lastradadeidiritti, perché ritengo che ogni forza politica oggi debba impegnarsi per i diritti lgbtqia+ e la parità dei generi. Lo ritengo un impegno fondamentale nell'interesse di tutti".

"Sosterremo tutti i candidati pronti a difendere diritti civili e libertà individuali - ha dichiarato Antonello Sannino - duramente messi alla prova da una crisi internazionali difficile e complessa e da chi in questo Paese addirittura sente di dover censurare Peppa Pig invece di risolvere i problemi veri degli italiani. Ringrazio Europa Verde e speriamo di riuscire a reggere l'impatto delle forze reazionarie anche in Italia".

