Franceschini, "la cultura non torni a essere marginale"

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 10 SET - "Spero che molte delle cose che sono state fatte in questi anni collettivamente, con Governo e Parlamento, siano irreversibili". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini oggi a Villa Campolieto, a Ercolano.

"Spero che, al di là dei governi e delle legislature che si succederanno nei prossimi anni, non si faccia in modo che la cultura torni ad essere marginale: sarebbe un delitto per l'economia del Paese, sarebbe un delitto perché la cultura fa crescere e dà ai giovani gli anticorpi per difendersi dai mali di questo tempo. E soprattutto è il modo migliore per valorizzare l'Italia e il Mezzogiorno d'Italia". (ANSA).