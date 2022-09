Covid: in Campania 1341 positivi su 10549 tamponi effettuati

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Nelle ultime 24 ore in Campania ci sono 1341 nuovi positivi al Covid a fronte di 10549 test effettuati, di cui 2370 molecolari. E' quanto rende noto il bollettino quotidiano della Regione.

I deceduti sono 2, ai quali vanno aggiunti altri sei decessi avvenuti in precedenza ma che sono stati registrati ieri.

I posti letto di terapia intensiva al momento occupati sono 11 (senza alcuna variazione rispetto al dato di ieri). Quelli occupati nell'area medica sono invece 266 (anche in questo caso nessuna variazione). (ANSA).