A bordo scooter senza patente e con neonata, bloccati da Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - A bordo di un scooter con una neonata in grembo. La coppia è stata notata e fermata dagli agenti del commissariato di Secondigliano mentre stavano attraversando viale Comandante Umberto Maddalena, nella zona di Capodichino, a Napoli.

Gli agenti li hanno fermati e hanno contestato al conducente ben quattro violazioni del Codice della Strada per guida in violazione delle norme sul trasporto di persone sui veicoli a motore, sul quale è vietato il trasporto di minori di 5 anni, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Il conducente, un 49enne napoletano, è stato anche denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio; infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo. (ANSA).