Rogo in abitazione, vigili del fuoco salvano 50enne

(ANSA) - CASERTA, 09 SET - Un 50enne è rimasto ferito ieri sera nel rogo che ha coinvolto il suo appartamento, in via Marte a Marcianise (Caserta). Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale di Caserta e dal distaccamento di Marcianise; l'incendio si era sviluppato nell'appartamento al primo piano di un palazzo; i pompieri sono entrati e hanno salvato il 50enne, che è però rimasto ustionato ed è stato condotto in ospedale; hanno poi spento il rogo evitando che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti.

(ANSA).