Rapinò degli studenti, arrestato dalla polizia

(ANSA) - NAPOLI, 09 SET - Per la rapina ai danni di quattro studenti, avvenuta lo scorso 27 giugno in via Paladino a Napoli, gli agenti della questura hanno arrestato un ventinovenne. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Napoli.

Il giovane deve rispondere, in concorso con una persona non ancora identificata, di rapina tentata e rapina consumata.

La notte dello scorso 27 giugno in via Paladino quattro giovani studenti, tra cui tre ragazze, furono avvicinati da due uomini a bordo di uno scooter. Il passeggero, sceso dal mezzo, facendo intendere di essere armato, aveva intimato a due di loro di consegnargli tutto quello che avevano, minacciando di ucciderli. Le vittime, tuttavia, erano riuscite a darsi alla fuga. Il rapinatore minacciò allora le altre due ragazze che furono costrette a consegnargli denaro e cellulari. (ANSA).