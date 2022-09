Covid:Campania,aumenta tasso positività ma calano i ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 09 SET - Tasso di positività in aumento ma ricoveri in calo in Campania. Sono i dati del Covid secondo l'ultimo bollettino regionale. A fronte di 11.145 test effettuati, i positivi sono 1.391 per un tasso del 12,4% rispetto all'11,5 di ieri. Quattro le nuove vittime: una nelle ultime 48 ore e tre in precedenza ma registrate ieri. In terapia intensiva i posti occupati passano da 12 a 11, quelli nei reparti ordinari da 273 a 266. (ANSA).