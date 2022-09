Aggrediscono 60enne che reagisce con colpi fucile, 5 arresti

(ANSA) - SAN CIPRIANO D'AVERSA (CASERTA), 09 SET - Violento litigio con esplosione di colpi d'arma da fuoco a San Cipriano d'Aversa tra quattro persone di origine nigeriana - tre uomini e una donna - e un italiano di 60 anni. Alla fine la Polizia di Stato ha arrestato tutti e cinque.

Secondo quanto accertato dai poliziotti del Posto Fisso di Casapesenna, la lite è scoppiata quando i quattro stranieri si sono recati a casa del 60enne per risolvere rapporti economici pregressi; i nigeriani erano infatti ex affittuari di un'abitazione del 60enne.

I quattro - è emerso - hanno aggredito l'italiano, che ha preso un fucile a pompa legalmente detenuto e ha esploso diversi colpi in aria, senza colpire i nigeriani. Gli stranieri sono fuggiti ma sono stati bloccati dalla polizia, che ha poi arrestato anche il 60enne. (ANSA).