Pompei:consacrato primo italiano Piccoli Fratelli SS. Sacramento

(ANSA) - POMPEI, 08 SET - Questa mattina, nella Basilica della Vergine del Santo Rosario di Pompei (Napoli), il Cardinale Francesco Monterisi ha consacrato il primo italiano dei "Piccoli Fratelli del SS. Sacramento", associazione religiosa fondata dal Servo di Dio padre Eustachio Montemurro, molto attiva in Brasile.

Il neoconsacrato è Fratel Mario di San Michele Arcangelo Cherchi, originario di Siniscola, in Sardegna, ex ebanista 64enne, destinato alla missione nella sede di Campo Limpo a San Paolo del Brasile, diretta dal Superiore generale Padre Giovanni Volmir dos Santos. Testimoni della vestizione di Fratel Mario anche le delegazioni delle suore (Missionarie del Sacro Costato e Missionarie Catechiste del Sacro Cuore) accompagnate dal professor Ciro Romano, dell'Università Federico II di Napoli.

Presente don Ferdinando Ciani Passeri, parroco emerito della chiesa di San Giuseppe Rettoria, a Torre Annunziata, dove Padre Eustachio Montemurro operò 9 anni (1914-1923). (ANSA).