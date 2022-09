In casa con droga, armi e contanti: Ps arresta pusher 24enne

(ANSA) - CASERTA, 08 SET - Aveva creato in casa una serra per la coltivazione della marijuana il 24enne arrestato per spaccio a Caserta dalla Polizia di Stato. Il giovane è stato fermato mentre era in auto dai poliziotti della sezione "falchi" della Squadra Mobile; addosso gli agenti gli hanno trovato e sequestrato circa 100 grammi di hashish, quindi si sono spostati a casa del 24enne per un'accurata perquisizione.

E' stata così scoperta la serra completa di sistema di filtraggio e di areazione, corredata da tubi in alluminio e relative lampade UV, e strumenti per la conservazione della droga tra cui una pressa elettrica ed una macchina per sottovuoto; i poliziotti hanno poi trovato e sequestrato a casa del giovane pusher altri 60 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana, e la somma di euro 1.500 in contanti ritenuta provento dello spaccio; inoltre in un mobile del salone sono state rinvenute due pistole modificate e rese idonee all'utilizzo di cartucce vere; le armi erano complete di caricatore e dotate di munizioni ordinarie. (ANSA).