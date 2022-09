Calcio: scontri tra tifosi a Napoli, 5 inglesi identificati

(ANSA) - NAPOLI, 08 SET - Cinque tifosi del Liverpool sono stati bloccati e identificati ieri sera dalla Polizia di Stato di Napoli in un hotel nel quale si erano rifugiati dopo avere scatenato dei tafferugli lungo via Marina, all'altezza di un noto alberto della città.

Si tratta di supporter della squadra inglese che hanno un'età compresa tra i 27 e 38 anni: insieme con altri tifosi britannici si sono resi protagonisti di una serie di intemperanze e aggressioni.

La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti: sul luogo degli incindenti è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario seguita da altre che si trovavano in zona accorse dopo la segnalazione dei colleghi. (ANSA).