16enne grave in ospedale dopo lite con coetanei

(ANSA) - NAPOLI, 08 SET - Un giovane di 16 anni si trova ricoverato con prognosi riservata, in gravi condizioni, nell'ospedale di Nola (Napoli) per lesioni alla testa subite verosimilmente durante una lite con alcuni coetanei la scorsa notte in via Croce a Palma Campania. Il 16enne è stato portato da alcuni conoscenti al pronto soccorso, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell'episodio, che è ancora tutta da chiarire. Secondo i primi esami medici le lesioni riportate dal giovane non sarebbero riconducibili ad armi o oggetti contundenti: il 16enne sarebbe stato preso a pugni e poi forse caduto duramente sul selciato.

Il sedicenne non ha precedenti di alcun tipo, è uno studente appartenente a una famiglia stimata da vicini e conoscenti.

(ANSA).