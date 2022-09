Pompei: Franceschini, oltre 900 milioni di investimenti

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 07 SET - "È stato compiuto un lavoro importante negli anni scorsi, concentrato sul sito archeologico di Pompei. Un lavoro ampiamente riconosciuto dall'Unesco e dall'Unione Europea. Adesso si tratta di investire su quello che c'è fuori dal sito". Il ministro Dario Franceschini sintetizza così i lavori, svoltisi a Pompei, del comitato di gestione del piano strategico per lo sviluppo socio-economico delle aree comprese nel piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

"Ci sono più di 600 milioni per interventi infrastrutturali - ha proseguito Franceschini, che ha presieduto l'incontro - sulle ferrovie, sull'accoglienza, sui trasporti, sull'ambiente, sul fiume Sarno, che dimostrano come, se si investe in cultura, si crea anche sviluppo economico. Quindi - ha auspicato il ministro - lavorando insieme ai diversi livelli istituzionali e tra pubblico e privato, si può fare un lavoro straordinario che crea occupazione". Altri 337 milioni sono opere da finanziare. In totale, dunque oltre 900 milioni di investimenti. (ANSA).