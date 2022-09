Napoli: assessore e vicesindaco a Remida, "incontriamoci"

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - L'amministrazione comunale di Napoli è impegnata a "ricercare ogni possibile sinergia fra pubblico e terzo settore che possa rafforzare, integrare e migliorare l'offerta del welfare locale attraverso l'uso sociale di spazi pubblici"; pertanto l'assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani e il vicesindaco Laura Lieto "auspicano", con una lettera aperta pubblicata su Facebook e rivolta ad Anna Marrone e Paola Manfredi, le due responsabili dell'associazione Atelier Remida Campania che protestano contro lo sgombero della sede del centro, che "vogliate raccogliere il nostro invito ad incontrarci per tracciare una possibile traiettoria che consenta di perseguire tali obiettivi dando loro una solidità procedurale e amministrativa".

"Care Paola ed Anna, abbiamo raccolto sin da subito si legge nel post - la vostra preoccupazione per le sorti delle attività svolte dall'Associazione 'Atelier Remida Campania' nell'immobile di proprietà comunale a seguito delle comunicazioni formali intercorse in merito tra voi e l'Amministrazione comunale che rappresentiamo. Come già accade per altre realtà associative simili, è per il Comune necessario individuare un corretto percorso istituzionale che tenga conto degli obblighi amministrativi e contabili e salvaguardi allo stesso tempo le lodevoli iniziative svolte a beneficio dei rispettivi territori". Riguardo ad Atelier Remida Campania, "confermando il nostro più sincero apprezzamento per l'impegno profuso nel promuovere l'inclusione sociale dei giovani che vivono condizioni di fragilità, esclusione e rischio in un quartiere difficile come Ponticelli, sensibilizzando la comunità locale con la creatività del design e del riciclo - il riconoscimento del valore dei vostri progetti era d'altronde già stato espresso in occasione della recente visita alla sede dell'Associazione dell'assessore alle Politiche giovanili e della compianta vicesindaca, Maria Filippone - manifestiamo il nostro impegno a non disperdere il patrimonio di esperienze, conoscenze e fiducia costruito con le fasce più fragili della popolazione e a sostenerne lo sviluppo in futuro secondo un percorso che rispetti tutte le regole prescritte". (ANSA).