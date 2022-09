Allarme Uil, vigili del fuoco non possono continuare a operare

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - "L'organico dimezzato, la mancanza dei mezzi e dei basilari dispositivi di sicurezza per intervenire stanno mettendo in ginocchio i vigili del fuoco che non possono continuare ad operare in queste condizioni", è quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, presente questa mattina al presidio dei vigili del fuoco organizzato dalla UIL e dalla UILPA a Napoli nei pressi della prefettura e nelle maggiori piazze italiane.

"Forse non ci si rende conto che gli interventi dei vigili del fuoco sono preziosi ed importanti per salvare vite spesso e volentieri, per scongiurare tragedie ed anche per tutelare e proteggere il nostro territorio, il nostro ambiente, dove frequente accadono calamità naturali, continua Sgambati, ma se non li si mette nella condizione di operare in sicurezza e con l'organico adatto si rischia di colpire il lavoratore e la collettività. Servono risposte lucide e tempestive a partire dal contratto". (ANSA).