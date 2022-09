Sicurezza: quattro nuovi funzionari alla Questura di Caserta

(ANSA) - CASERTA, 06 SET - Avvicendamenti tra funzionari alla Questura di Caserta. Ad accogliere i nuovi funzionari il Questore Antonino Messineo. In particolare si sono insediati il neo dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Antonio Magno, che ha preso il posto di Angelo Barbato; sempre in Questura, ma alla Squadra Mobile guidata dal dirigente Davide Corazzini, è arrivato come funzionario Gianluca Tuccillo, che sostituisce Michele Pota, trasferito a Gaeta dove dirigerà il locale Commissariato della Polizia di Stato.

A Maddaloni, il dirigente Aldo Mannarelli, trasferito alla Polstrada di Napoli, è stato sostituito alla guida del Commissariato da Francesco Giaquinto, mentre ad Aversa, arriva come vice-dirigente Paolo Maisto, che affiancherà il dirigente Antonio Sepe. (ANSA).