Di Maio a Napoli, per lui sale contro il malocchio

(ANSA) - NAPOLI, 06 SET - Fuori programma per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in via Tribunali a Napoli dopo aver preso parte alla presentazione del 36esimo rapporto Ice. Di Maio ha incontrato un uomo vestito con un abito particolare, pieno di cornetti rossi, che gli ha lanciato una manciata di sale per scacciare il malocchio. Poi sosta dinanzi a una ristopescheria dove inevitabile è stato il confronto sul tema del caro energia.

