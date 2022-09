Casaluce ricorda i carabinieri trucidati nel 1981

(ANSA) - CASERTA, 06 SET - Una Messa solenne per ricordare i due carabinieri, Francesco Papale e Gerardo Rotondi, trucidati nella strage di Casaluce (Caserta), avvenuta 41 anni fa, il 9 settembre del 1981. La celebrazione si terrà domenica 11 settembre nel Santuario Santa Maria ad Nives di Casaluce (Caserta), e a presiederla sarà il Vescovo di Aversa Angelo Spinillo (concelebreranno Don Michele Verolla, Rettore e Parroco dell'Abazia Santuario Santa Maria ad Nives di Casaluce e Don Gianpaolo Vingelli, Segretario della Diocesi di Aversa).

Saranno presenti i figli e i familiari dei due carabinieri, ovvero per Pascale i figli Gianfranco e Angelo, per Rotondi le figlie Anna Margherita e Gerardina; interverranno anche autorità militari e civili.

L'appuntato Francesco Papale, allora 40enne e originario Santa Maria Capua Vetere, e il carabiniere scelto di 30 anni Gerardo Rotondi, di Recale, morirono per proteggere un furgone postale portavalori assalito da malviventi, che spararono con i mitra e con un tiro a fuoco incrociato, senza riuscire peraltro a portar via il bottino. Al termine del raid, Papale venne trovato esanime nell'auto mentre il carabiniere scelto Rotondi, posizionato al lato guida, morì poco dopo all'Ospedale di Aversa.

Una vera e propria azione di matrice camorristica che provocò grande commozione a Casaluce; da tempo nel paesino del Casertano, in piazza Matteotti, è stato eretto un monumento in memoria dei due carabinieri caduti in servizio che reca la scritta : "Alla fiamma dell'Arma, attinsero forza e fede per essere fiamma di unità e giustizia. Ai due carabinieri caduti in servizio venne concessa la medaglia d'argento al valor civile alla memoria dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. La cerimonia è stata promossa dall'Ispettore Regionale per la Campania dell'Associazione Nazionale Carabinieri Domenico Cagnazzo e da Raffaele Crisileo, Vice Presidente Aglaia per la sacralità della vita. (ANSA).