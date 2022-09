Calcio: Spalletti, Liverpool? Serve prestazione all'altezza

(ANSA) - NAPOLI, 06 SET - ''Andiamo a giocare la partita e per provare a vincerla''. E' un Luciano Spalletti deciso quello che presenta la partita di domani sera al Maradona con il Liverpool. ''Non si deve andare a limitare - aggiunge - quello che abbiamo visto nella grande partita fatta con la Lazio che sappiamo che gioco ed ha un grande allenatore. Noi siamo andati li per vincere la gara in un campo non facile''.

''Si torna in Champions - aggiunge il tecnico - dopo un po' di tempo con squadre molto rappresentative. Daremo il massimo per fare una prestazione all'altezza e bisogna andare in campo non con l'idea di raccogliere complimenti ma per vincere la partita''. ''Cercheremo - conclude Spalletti - di dare questo segnale anche come abbiamo fratto a Roma con le sostituzioni offensive. Un comportamento diverso darebbe un segnale sbagliato''. (ANSA).