Elezioni: M.Rossi, Carfagna? Ha scelto strada errata

Dopo aver condiviso un percorso in Forza Italia, ora Mariarosaria Rossi e Mara Carfagna si sfidano nell'uninominale a Napoli. "Non c'è nessuna sfida - spiega Mariarosaria Rossi di Noi Moderati, candidata del centrodestra a Napoli - non credo che i napoletani possano votare Mara Carfagna, perché ha scelto una strada diversa e sbagliata. E' nella lista di centro con Calenda e Renzi ma Carfagna non ha più possibilità di vincere qui, ricordo anche che la legge prevede il bipolarismo, quindi qualsiasi risultato potrà fare, andrà solo ad avvantaggiare Di Maio del Pd. Lei come ministro del Sud ha fatto cose importanti ma questo è un risultato di ieri, non avrà più questa possibilità. E poi ricordo che Calenda, Carfagna, Di Maio, Conte, Letta, Costa si sono presentati separati per unirsi dopo e invertire la volontà dell'elettorato, ma Napoli stavolta non ci casca".

Rossi sottolinea anche che "non può più vincere il centrosinistra qui a Napoli - ha detto - sono 28 anni che la città è ostaggio della sinistra e si vede. Noi del centrodestra abbiamo una sensibilità diversa ma abbiamo anche la stessa prospettiva e nella mediazione troveremo la soluzione per i bisogni italiani e napoletani. La nostra proposta in campagna elettorale è unita e resterà così in Parlamento".