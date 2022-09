13enne morto: legale famiglia, non mostrava segni malessere

(ANSA) - NAPOLI, 05 SET - Alessandro, il 13enne di Gragnano morto giovedì e sul cui decesso gli inquirenti indagano per istigazione al suicidio, non mostrava a casa segni di malessere.

Lo dice all'ANSA Giulio Pepe, l'avvocato che rappresenta i genitori della giovane vittima. "Alessandro - sottolinea Pepe - era, come è stato più volte ripetuto e scritto in questi giorni, un ragazzo solare, che andava bene a scuola e aveva tanti amici.

Adesso i suoi genitori attendono solo il ritorno a casa della salma, per potere riabbracciare il figlio un'ultima volta prima di procedere ad una giusta sepoltura''. Al momento non si conosce ancora la data dell'esame autoptico e quindi non è stato ancora possibile fissare i funerali, in occasione dei quali il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, ha già annunciato un giorno di lutto cittadino. (ANSA).