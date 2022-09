Elezioni: Conte (M5s), voto utile? Serve il voto giusto

(ANSA)- AVELLINO, 4 SET- "Non alimento polemiche personali tra leader, dunque a Enrico Letta non rispondo. Quella del voto utile è una mistificazione. Dobbiamo smetterla di trattare gli elettori come persone non avvedute. Occorre il voto giusto, non il voto utile". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di una manifestazione elettorale ad Avellino. "È Letta - ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio- che deve spiegare al popolo democratico perchè ha abbandonato l'agenda del Conte 2 ed è rimasto folgorato dall'agenda Draghi passando quindi da un milione di cittadini salvati dalla povertà a sei euro lordi al mese con i quali i lavoratori non ci pagano neanche la colazione". (ANSA)