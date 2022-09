Si infiamma la campagna elettorale, big in tour in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - Giornata di incontri in città per molti dei principali partiti.

Pd e FdI hanno presentato i propri candidati, con Pera per il partito di Giorgia Meloni e Boccia, Franceschini e Speranza per la lista progressista. In tour in Campania il leader del M5s Giuseppe Conte e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani; incontri con gli operatori economici del centro storico anche per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno civico. (ANSA).