Napoli: Spalletti, bene ma a volte ci perdiamo in banalità

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "A volte siamo pigri, ci perdiamo in banalità, altre volte siamo reattivi, pensanti, bisogna sapere che devi fare sempre così. In vista del Liverpool, la gara di oggi è un biglietto d'attesa di prima classe". Parola di Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Lazio-Napoli: "Nel primo quarto d'ora abbiamo sofferto, ribaltare questa partita diventa una scorciatoia per fare una crescita verticale, più veloce". Il tecnico conclude: "E' il Napoli più bello dell'era Spalletti? Abbiamo giocato una partita di grande qualità, di grande livello, ma ne abbiamo giocate l'anno scorso. Forse lei (al giornalista, ndr) vuole sottolineare che di là c'è un più bravo di me.. La qualità del calcio di Sarri io l'ho sempre evidenziata". (ANSA).