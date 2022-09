Lavoro, due denunce dei Carabinieri a Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA, 03 SET - Servizio a largo raggio per i Carabinieri della stazione di Procida e dei militari di Casamicciola Terme (coordinati dal capitano Laganà) che, insieme ai Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, hanno effettuato diversi controlli volti al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante le operazioni i militari dell'Arma hanno denunciato due imprenditori: il primo è l' amministratore unico di una società che a Procida si occupa della vendita e della somministrazione di bevande mentre il secondo è invece il legale rappresentante di un'attività alberghiera del comune di Casamicciola Terme.

I militari hanno controllato 21 lavoratori: per l'azienda procidana è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività visto che durante i controlli è stato trovato un lavoratore in nero.

Per le due aziende sono state complessivamente elevate sanzioni per un totale di 32.324 euro. (ANSA).