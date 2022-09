Elezioni: Fdi presenta candidati Napoli, fari sicurezza e lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - Lavoro e sicurezza sono tra le priorità su cui incentra a Napoli la campagna elettorale il partito di Giorgia Meloni che oggi ha presentato i propri candidati in vista delle elezioni del 25 settembre. In sala anche l'ex presidente del Senato, Marcello Pera, candidato al Senato nel collegio Campania 1. ''Noi vogliamo riuscire a garantire una svolta per la nazione. Ci sono tutte le coordinate politiche per affrontare con determinazione questo momento critico della storia del Paese - ha detto Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e candidato al Senato nel listino Campania 1 - Viviamo un'emergenza che diventerà una mina sociale se non adeguatamente gestita e dunque occorre un Governo forte con un mandato popolare convinto e noi riusciamo a declinare la qualità di proposte adeguate per una nuova stagione di governo del Paese''. Tra i temi 'principe' della campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni c'è la sicurezza come sottolineato da Giuseppe Pecoraro, ex Prefetto di Roma, candidato alla Camera nel collegio uninominale Campania 3.

Poi il lavoro: ''Il nostro programma politico - ha evidenziato Gabriella Peluso, candidata al Senato nel collegio Campania 1 - è concentrato sui problemi reali dell'economia del Paese, sui problemi veri delle imprese e delle famiglie. Da parte nostra intendiamo portare la destra di governo al Governo, con premier la Meloni, per poter finalmente ridurre drasticamente la tassazione a carico delle imprese, per creare lavoro, tema fondamentale soprattutto nella città di Napoli e in Campania, puntando sulle politiche attive del lavoro per dare prospettiva e serenità ai lavoratori, alle famiglie e al Paese''. (ANSA).