Elezioni: Di Maio, a Napoli per sentire imprese su caro energia

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - "Io sono venuto a incontrare gli imprenditori. Prima sono stato in una pizzeria ed ora alla Pignasecca e queste persone chiedono di intervenire sul costo dell'energia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva di commentare la presenza - quasi contemporaneamente - in città del leader del M5S, Giuseppe Conte.

"E io come come membro del Governo ho il dovere di intervenire e di farlo il prima possibile", ha aggiunto Di Maio. (ANSA).