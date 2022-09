Elezioni: Conte (M5s), da Napoli parte sviluppo del Sud

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - "Napoli non è solo fatta da percettori del reddito di cittadinanza. Finiamola con queste stupidaggini, c'è tanta sofferenza e povertà ma il reddito può riguardare chiunque, anche chi transitoriamente può perdere il lavoro. Smettiamola di restituire immagini di cartolina". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a Napoli, all'inizio della sua passeggiata nella strada di San Gregorio Armeno, la via della tradizione del presepe, affollata di turisti ma anche di sostenitori che hanno applaudito e urlato il suo nome. Ad attenderlo anche i candidati del M5S in Campania a partire da Gilda Sportiello e Sergio Costa, oltre al coordinatore della Campania Salvatore Micillo, non candidato dopo due mandati. "Il mio rapporto con Napoli - ha detto Conte - è speciale, è una città che amo profondamente e non lo dico in campagna elettorale perché sono venuto qui tantissime volte. Abbiamo costruito il Patto per Napoli per restituire un futuro a questa città, per aiutare Napoli a trovare una nuova amministrazione e nuove soluzioni. Questa è la capitale del Mediterraneo, non può essere una città che non sia promotrice dello sviluppo del Sud e quando riparte il Sud riparte l'Italia intera, quindi è una città con tante problematiche ma con tante potenzialità e la seguiamo passo dopo passo, con delle soluzioni concrete e la massima determinazione per rilanciarla". (ANSA).