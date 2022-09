Elezioni: Boccia, Pd difende con forza reddito di cittadinanza

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - "Il Partito Democratico difende con forza il reddito di cittadinanza, in pandemia ha letteralmente salvato migliaia di famiglie, è una misura sacrosanta che, come ogni cosa, va migliorata rafforzando il concetto di lavoro".

Così Francesco Boccia, commissario Pd in Campania e capolista al Senato in Puglia, oggi a Napoli, a margine della presentazione delle liste del PD e della coalizione di centrosinistra. "La gente che parte con il Reddito di cittadinanza deve essere introdotta nel mondo del lavoro, in cui gli viene assicurato un salario minimo adeguato alla vita di oggi. Questa battaglia il PD continuerà a farla senza sosta nelle istituzioni - spiega - E siamo gli unici che possiamo garantirlo, a destra ci sono i partiti del lavoro precario, che guarda solo agli interessi dei ricchi, che guarda i più deboli anche con un po' di sdegno e continua a minacciare di eliminare il Rdc. Nel cosiddetto terzo polo ci sono gran parte degli artefici della precarizzazione del lavoro".

"I cittadini hanno ragione, c'è troppo politichese. Bisogna prendere dei temi concreti e stiamo lavorando nel governo Draghi per un provvedimento sulle bollette, sia per le imprese che per le famiglie, perché non è possibile che una famiglia con un reddito basso si trovi una bolletta quadruplicata", ha aggiunto, invece, il ministro della Cultura, Dario Franceschini che è candidato in Campania.

"Il Sud deve alzare la testa, deve diventare la priorità dell'agenda politica nazionale. Abbiamo bisogno di ripartire dalle questioni vere che riguardano le persone del Sud. Quindi lavoro prima di tutto - ha proseguito il ministro della Salute Roberto Speranza - la difesa della sanità pubblica, la difesa della scuola pubblica. C'è una grande questione sociale nel Mezzogiorno che non può essere dimenticata". (ANSA).