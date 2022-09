A Napoli tre pistole a salve nascoste in cassetta contatore

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - Pistole a salve pronte all'uso sequestrate dai carabinieri, a Napoli.

I militari del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella - allertati dal 112 - hanno rinvenuto e sequestrato 3 pistole a salve. Le armi - prive del tappo rosso - erano nascoste all'interno di una cassetta contatore di via Cosenza nel quartiere Vicaria e saranno sottoposte ai rilievi del caso per accertare un loro eventuale utilizzo in delitti. (ANSA).