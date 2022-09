Scuola: per il "Marconi" di Giugliano ancora un rinvio

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - Per l'istituto superiore "Marconi" di Giugliano (Napoli) ancora un vertice a vuoto alla Città metropolitana di Napoli. A pochi giorni dalla ripresa dalle lezioni, 1400 studenti e centinaia di studenti sono senza aule perché lo storico edificio di via Basile ha bisogno di lavori.

In settimana già si è tenuto un incontro. Quello di oggi doveva essere quello definitivo ma dopo circa due ore e mezzo di confronto c'è stato un rinvio.

All' Incontro hanno partecipato tra l'altro il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, il consigliere delegato all'Edilizia scolastica Salvatore Cioffi, il consigliere delegato alla Programmazione Scolastica Ilaria Abagnale, Il vicecapo di Gabinetto Davide Leonardi e la dirigente Scolastica dell' Istituto Giuseppina Nugnes.

I partecipanti hanno convenuto e annunciato che "la soluzione sulla temporanea sistemazione per i 1400 studenti, docenti e personale amministrativo, sarà comunicata lunedì al termine degli ultimi rilievi tecnici e amministrativi sulle soluzioni trovate e idonee a garantire l'inizio dell'anno scolastico".

(ANSA).