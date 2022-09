Rifiuti: De Luca, il 12 settembre apriamo impianto a Giugliano

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - "Il 12 settembre inauguriamo un impianto strategico a Giugliano, dopo un anno e mezzo di lavoro.

L'impianto è in grado di lavorare 200mila tonnellate di 'ecoballe' l'anno e si aggiunge a un altro impianto già realizzato". Lo ha detto, nel corso della diretta Fb, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha aggiunto: "Complessivamente siamo in grado di eliminare 600mila tonnellate di 'ecoballe' l'anno".

"Non ci siamo distratti rispetto all'obiettivo di eliminare i 5 milioni di tonnellate di ecoballe accumulati in Campania - ha sottolineato - Arriveremo in tempi medi a raggiungere questo obiettivo, ma non ce ne siamo dimenticati". (ANSA).