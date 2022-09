Napoli: Spalletti, squadre Sarri hanno grande qualità di gioco

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - "Delle qualità di gioco che esprimono le squadre allenate da Sarri ho sempre parlato. Per noi domani sarà importante cercare di trovare e sfruttare gli spazi che eventualmente la sua squadra ci lascerà e utilizzarli per fare il nostro gioco". Così l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, analizza tatticamente la partita che domani sera all'Olimpico la sua squadra potrebbe giocare.

"Anche quello della Lazio non è un 4-3-3 rigido perché nel corso delle partite inevitabilmente i moduli si deformano - spiega il tecnico di Certaldo -. Noi dobbiamo cercare di andarci a prendere gli spazi eventualmente lasciati vuoti, ma se loro fanno bene la loro pressione, che è forte e costante, anche gli spazi che possono lasciare alle spalle per esaltare quella che dovrebbe essere la qualità del Napoli diventano più ristretti".

