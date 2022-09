Colpi d'arma da fuoco nella notte a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - La scorsa notte, verso le 3, nel quartiere Fuorigrotta i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli sono intervenuti - allertati dal 112 - in via Candia all'altezza del civico 53 per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco.

Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati 2 bossoli a salve.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Bagnoli. (ANSA).