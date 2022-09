Cinema: la Film Commission Campania si promuove a Venezia

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - Cinquanta progetti terminati, dieci in preparazione: la Film Commission Regione Campania torna alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nelle sezioni dedicate al mercato e all'industria audiovisiva per promuovere il territorio e le sue eccellenze artistiche e imprenditoriali.

Nell'occasione la Fondazione regionale, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, ha comunicato il positivo bilancio della stagione 2022. Tra i set in arrivo in questo mese in Campania: la produzione francese del film "Empire" di Bruno Dumont con Fabrice Luchini, "Uonderbois", serie per Disney+ diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano (Lotus), la serie TV con Massimo Ranieri per Canale 5 "La voce che hai dentro" regia di Eros Puglielli (Lucky Red); " I Bastardi di Pizzofalcone 4" regia di Monica Vullo (Clemart) e ancora i film "Shakespea Re di Napoli" di Ruggero Cappuccio, "La casa di Ninetta" regia di Lina Sastri, "Nata per te" di Fabio Mollo. Nel 2023 il set de "L'amica geniale", quarta serie "Storia della bambina perduta" (Fremantle). In arrivo prossimamente molte attese serie girate in Campania saranno proposte al pubblico, tra queste: "Mina Settembre", "Vincenzo Malinconico", "Il Commissario Ricciardi", il film "Filumena Marturano" per Rai 1. Per Netflix "La vita bugiarda degli adulti " di Edoardo De Angelis; su Rai 2 la terza stagione di "Mare Fuori"; "Due con" documentario sui fratelli Abbagnale su Rai 3. Tra i progetti della FCRC anche il Distretto Campano dell'Audiovisivo - Polo del Digitale e dell'Animazione Creativa, e la Scuola Pubblica delle Arti e dei Mestieri del Cinema e dell'Audiovisivo. La Film Commission Regione Campania ha al suo attivo, dal 2004, l'assistenza e l'agevolazione alla realizzazione di oltre 290 film e serie tv, 500 documentari e format tv, 500 spot e shooting pubblicitari, video musicali e cortometraggi. (ANSA).