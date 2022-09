Musei: Palazzo Reale Napoli, visite serali anche d'autunno

(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - Trentamila visitatori nel mese d' agosto, oltre 5000 per le aperture straordinarie nell' orario serale di quattro 'Venerdì a Palazzo' che proseguono anche domani e il 9 settembre, al costo di 2 euro, ultimi appuntamenti estivi (dalle 20 alle 23). "Un'iniziativa che riprenderemo sicuramente nel prossimo autunno, partendo da tre sabati di ottobre- anticipa il direttore del Palazzo Reale di Napoli Mario Epifani stilando un primo bilancio della stagione - e che oltre alla convenienza del prezzo d'ingresso offre la possibilità di una visita dell'Appartamento Storico anche a chi durante la giornata è impegnato per motivi di lavoro." Con l' ingresso gratuito nella prima domenica del mese il prossimo 4 settembre, iniziativa del Ministero della Cultura, sarà possibile visitare la mostra "Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi" e nel percorso dell'Appartamento Storico anche gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata dal Museo di Capodimonte "Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)".

Durante i "Venerdì a Palazzo" saranno chiusi al pubblico i Giardini e la Galleria del Tempo e non è prevista la prenotazione del biglietto. (ANSA).