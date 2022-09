Elezioni: Salvini, obiettivo Lega triplicare eletti Campania

(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - "L'obiettivo della Lega non è solo di vincere le elezioni con gli amici del centrodestra ma di raddoppiare e triplicare la presenza leghista campana in Parlamento. Dal 26 settembre vedremo di meritarci tutta la fiducia che la Campania ci sta già dando e ci darà in cabina elettorale". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un collegamento telefonico con Napoli.

"Da qui al 25 settembre - spiega - giro il Paese soprattutto per andare a parlare a chi pensa che andare a votare o non andare a votare sia la stessa cosa: è falso, perché è la politica che decide se si va in pensione prima o dopo, se si pagano più o meno tasse, se si dà un aiuto a chi ha una casa che sta cercando disperatamente di regolarizzare, di sanare da una vita, pagandoci pure le tasse, ma per colpa di una pessima politica che a differenza di quello che è accaduto in tutto il resto d'Italia non ha saputo dare risposte, a coloro che vivono ancora in precarietà abitativa e lavorativa. La Lega vuole portare un po' di stabilità, un po' di tranquillità, sia nelle case che nelle strade che negli ospedali". (ANSA).