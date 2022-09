Auto a fuoco nel Napoletano, non si esclude nessuna pista

(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - Ad Arzano, verso le 4 della scorsa notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Luigi Calabresi per un incendio di un'auto le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco e le indagini dei Carabinieri sono in corso senza escludere alcuna pista. (ANSA).