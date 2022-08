Marijuana e il kit per coltivarla sequestrati nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - Alcune decine di grammi di marijuana, oltre ad un kit completo per la coltivazione in casa dello stupefacente, sono stati sequestrati dai carabinieri a Maddaloni (Caserta) nel corso di un'operazione che ha portato alla denuncia di un 44enne del posto. I militari, insieme al nucleo cinofili di Sarno, hanno controllato il pusher trovandogli addosso della droga, quindi sono andati a casa sua rinvenendo altro stupefacente.

In totale sono stati sequestrati 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un kit completo per la coltivazione in casa, consistente in due lampade alogene, un armadio per la coltivazione, un dissipatore di calore, un rilevatore elettronico di temperatura ed umidità, fertilizzanti, timer, trasformatore e un manuale completo di foto con la spiegazione delle varie fasi della coltivazione; in un cortile è stato poi rinvenuto e sequestrato un vaso con cinque piantine di marijuana alte circa 60 cm. (ANSA).