Covid: Campania, nuovi 1.865 positivi, 12.024 test eseguiti

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - Sono 1.865 i nuovi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 12.024 test eseguiti, di cui 2.876 molecolari. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Campania. Tre sono le persone decedute alle quali vanno aggiunti 5 decessi avvenuti in precedenza ma che sono stati registrati ieri.

Sono tredici i posti di terapia intensiva occupati (ieri erano 12); i posti disponibili sono 575.

In area medica i ricoveri sono 281, con un calo di dieci unità rispetto a ieri. (ANSA).