Salernitana: Daniliuc, "giocare in serie A un sogno"

"Grazie per l'accoglienza, le prime sensazioni sono molto buone, ho avuto la possibilità di conoscere la città e vedere il campo di allenamento e sono molto felice di essere qui". Lo ha detto ai canali ufficiali della Salernitana il difensore austriaco Flavius Daniliuc. Il 21enne, prelevato dal Nizza, ha firmato un contratto di quattro anni con il club campano.

"Ho giocato nell'Academy del Real Madrid e al Bayern Monaco, ho ottimi ricordi di queste esperienze perché in entrambe le situazioni ho imparato molto e sono state un'ottima occasione di crescita. Ho avuto modo di progredire sotto tutti i punti di vista e mi hanno permesso di arrivare dove sono adesso", ha detto il calciatore che ha presentato anche le sue caratteristiche tecniche. "Sono un difensore centrale sinistro e destro ma ho anche giocato come terzino destro e terzino sinistro, quindi posso giocare in tutte le posizioni ma preferisco giocare centrale. Mi piace giocare a calcio, avere la palla tra i piedi e cercare la giocata ma anche essere coinvolto nei duelli difensivi".

Per Daniliuc "la serie A è un grande campionato con tante grandi squadre, penso che sia uno dei migliori campionati al mondo. Quando ero bambino la guardavo sempre e ora che sono qui a giocare è un sogno che diventa realtà. Il mio obiettivo con la Salernitana è vincere molte partite per rendere speciale questa stagione per i tifosi e fare un grande campionato. Speriamo di arrivare il più lontano possibile. Non vedo l'ora di vedere i tifosi, soprattutto la Curva Sud che ho già visto in video.

Forza Salernitana!", ha concluso il difensore.