Psg ufficializza acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Fabian Ruiz è ufficialmente passato dal Napoli al Paris Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese in un tweet in cui il Psg si dice "onorato di annunciare la firma di Fabian Ruiz per le prossime cinque stagioni. Il centrocampista della nazionale spagnola è legato al club fino al 30 giugno 2027". Ruiz, 26 anni, era arrivato al Napoli nel luglio 2018 dal Betis Siviglia ed è stato ora venduto al Psg per 23 milioni di euro. (ANSA).