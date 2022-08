Napoli: ai Quartieri spagnoli un murale per "O' Ppà"

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Un murale ai Quartieri Spagnoli per commemorare Umberto Consiglio, un personaggio quasi leggendario del centro storico di Napoli, conosciuto come "O' Ppà". Umberto Consiglio, che vagava come un folletto per la città, è scomparso il 13 giugno di quest'anno ad 88 anni.

Il dipinto è opera di Salvatore Iodice, fondatore di Miniera.

Si tratta ritratto a grandezza naturale che arricchisce le pareti dello stabile in cui O Ppà visse. "Non ho resistito.

Questo personaggio è nell'immaginario di molti, addirittura scrittori e sceneggiatori hanno utilizzato la sua figura. Io a modo mio ed in suo onore ho voluto ricordarlo così", ha detto Iodice.

"Umberto Consiglio era conosciuto da tutti e parte integrante della memoria collettiva cittadina. Almeno una volta nella propria vita chi è nato negli ultimi 70 anni sul nostro territorio aveva avuto a che fare con lui. Ricordarlo e omaggiarlo mi è sembrata davvero una bella cosa", ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (ANSA).