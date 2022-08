Covid:Campania;3053 nuovi positivi, calano ricoveri ordinari

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Sono 3053 i nuovi positivi al Covid in Campania (nelle ultime 24 ore) a fronte dei 16412 test effettuati, di cui 2862 molecolari. Si registrano 3 decessi ai quali vanno aggiunti 7 avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri.

I posti di terapia intensiva occupati sono 12 (a fronte di 575 posti disponibili) con un incremento di una unità rispetto a ieri.

In area medica si registrano 291 ricoveri ( con un netto decremento rispetto ai 306 di ieri) a fronte di 3160 posti disponibili. (ANSA).