Clementino atteso a Fabula, per lui domande dai giovani fan

(ANSA) - SALERNO, 30 AGO - Dopo l'apertura col botto con il cast di Mare Fuori, l'entusiasmo e la simpatia di Stefano Fresi e il binomio scoppiettante Impastato e (la iena) Pecoraro, il Premio Fabula, il Festival della scrittura dei ragazzi realizzato a Bellizzi (Salerno) con il patrocinio del Comune, di Rai Campania e del Comitato Paralimpico Italiano, celebra la sua quarta giornata.

Domani, mercoledì 31 agosto, arriva il rapper Clementino, attualmente impegnato nel tour estivo di "Black Pulcinella". Per i fan dell'artista ci sarà non solo il canonico incontro in Arena Troisi, durante il quale potranno fare domande a Clementino, ma anche la possibilità di far ascoltare e leggere all'artista le loro creazioni, ipotetici brani, risultato del laboratorio di scrittura "scrivimi una canzone" con il cantautore Piervito Grisù.

Prima di Clementino, gli affabulatori (i più piccoli, dagli 8 ai 15 anni) e i creativi (dai 15 anni in su) incontreranno anche gli uomini della Polizia Postale, preposta al contrasto delle frodi, Suor Gabriella Bottani, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana («Per la totale dedizione con cui da anni è impegnata nella prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla tratta degli esseri umani»), che ha già chiesto di voler avere gli scritti dei dreamers così da inserirli nel progetto dell'Associazione Talithàkum, l'impegno dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali contro la tratta degli esseri umani, e Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Marsala. La rassegna terminerà il due settembre (ANSA).