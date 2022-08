Calcio: Padalino nuovo allenatore Turris (serie C)

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 30 AGO - La Turris (serie C, girone C) ha un nuovo allenatore: si tratta di Pasquale Padalino, che ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione sportiva.

Prende il posto di Massimiliano Canzi, esonerato dalla società di Torre del Greco domenica scorsa dopo l'ennesima prova incolore nelle amichevoli estive prima del campionato, che parte domenica 4 settembre.

Nato a Foggia nel 1972, Padalino ha legato alla squadra della sua città la prima parte di una carriera da calciatore, caratterizzata da oltre 200 presenze in serie A, assumendo la guida tecnica dello stesso club rossonero nella ripartenza dalla D nel 2012 (fino all'ammissione alla nuova Lega Pro a categoria unica) e, successivamente, nel corso della stagione 2018-19.

Durante il percorso da allenatore, in cui ha adattato a diversi sistemi di gioco le sue idee di calcio propositivo, ha guidato tra i professionisti anche Nocerina, Grosseto, Matera e Lecce dopo aver collaborato, inizialmente, con Verona e Pisa nel ruolo di vice di Gian Piero Ventura. Nell'ultima stagione sportiva è subentrato, a campionato in corso sulla panchina del Siena, sfiorando i playoff di serie C, centrati invece un anno prima alla guida della Juve Stabia, dopo il quinto posto al termine della stagione regolare. (ANSA).