Bloccato con oltre un kg di cocaina, 29enne arrestato

(ANSA) - AVELLINO, 30 AGO - Oltre un chilogrammo di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato è stata sequestrata dagli agenti del reparto antidroga della Questura di Avellino. Agli arresti è finito un 29enne di San Martino Valle Caudina (Avellino) bloccato dai poliziotti alla guida della sua auto nel vicino comune di Roccabascerana. La droga, per un valore di almeno cinquantamila euro, era custodita in un plico abilmente confezionato e nascosto all'interno dell'auto. Il giovane era da tempo sotto osservazione delle forze dell'ordine che ieri sera hanno deciso di bloccarlo. Il corriere è stato ristretto nel carcere di Avellino. (ANSA).