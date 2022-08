Al Teatro Serra si formano giovani attori e autori

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Il 7 settembre riapre a Napoli, a Fuorigrotta, il Teatro Serra, con i laboratori di formazione rivolti a ragazzi dai 12 ai 15 anni, professionisti e semplici appassionati. "Abbiamo intenzione di realizzare un laboratorio intensivo, con almeno due appuntamenti settimanali, per chi vuole fare l'attore, o provare l'ammissione alle Scuole e alle Accademie di teatro" spiega Pietro Tammaro attore, formatore, acting coach e cofondatore con il regista e drammaturgo Mauro Palumbo della realtà culturale e teatrale flegrea.

"A partire da quest'anno - aggiunge Tammaro - avvieremo un biennio di formazione seguito da un anno Master, con l'obiettivo di fondare una compagnia, che l'ultimo anno allestirà uno spettacolo in autonomia, sotto la nostra supervisione". Il lavoro prevede attività di formazione fino a dicembre e lavoro su un saggio finale, lavorando su testi classici e contemporanei sperimentando tutti i principali metodi di recitazione. Lunedì 3 ottobre si svolgerà invece la finale della Seconda edizione del "Premio Serra - Campi Flegrei", con sette finalisti provenienti da tutta Italia e con una significativa presenza di diplomati e studenti delle maggiori scuole e accademie di recitazione del Paese in entrambe le categorie attrici-attori e autrici-autori.

(ANSA).