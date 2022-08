Lavoro sommerso: tre imprenditori denunciati nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 29 AGO - Potevano contare sulle prestazioni di otto lavoratori privi di qualsiasi tipo di contratto: per questo motivo tre imprenditori sono stati denunciati. È accaduto a Torre del Greco (Napoli), dove i carabinieri della locale compagnia, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, hanno effettuato un servizio a largo raggio nella città vesuviana volto al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso, con specifici accertamenti in merito alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante questi controlli, i militari dell'Arma hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante per omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'attività commerciale i carabinieri hanno infatti trovato e controllato cinque lavoratori, tre dei quali sono risultati ''in nero''. Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni di tipo penale e amministrativo pari a più di 43.000 euro.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato anche l'amministratore unico di una ditta: a quest'ultimo sono state contestate omissioni in materia di sicurezza. Tra i quattro lavoratori controllati, i militari hanno trovato un dipendente senza contratto: elevate multe per un totale di 17.400 euro.

Infine l'amministratore di una società è stato sempre denunciato per omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sanzionato per complessivi 26.000 euro. In quest'ultimo caso, quattro i lavoratori ''in nero'' trovati sui sei presenti al momento delle verifiche.

