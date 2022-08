Gestiva case d'appuntamenti, arrestata ad Ischia

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Una donna di origine cinese è stata arrestata oggi ad Ischia dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di arresto emesso oltre un anno fa. La donna è stata fermata dagli uomini del commissariato isolano, coordinato da Ciro Re, all'interno di un albergo; in sua compagnia c'era un'altra persona che si è subito dichiarata del tutto estranea a qualsiasi addebito mosso alla donna.

L'arrestata, nata nel 1951, è accusata di aver gestito insieme ad altre 4 persone (di cui 3 di nazionalità cinese ed una italiana) diverse case di appuntamenti a Roma e da alcuni giorni si trovava in vacanza sull'isola verde ma la sua presenza non è sfuggita ai poliziotti che stamattina hanno quindi fatto scattare le manette (ANSA).